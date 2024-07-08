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Керманич збірної України висловився про влучання російської ракети в київську дитячу лікарню Охмадит.

Черговий масований ракетний обстріл терористичною російською федерацією в понеділок, 8 липня, завершився влучанням однієї з ракет у відомий діагностично-лікувальний заклад у Києві під назвою "Охмадит", який надає спеціалізовану медичну допомогу дітям.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на трагічну для українського народу подію, зробивши публікацію українською та англійською мовами.

"Чергова масова ракетна атака на Україну від російських терористів призвела до влучення в найбільшу дитячу лікарню країни, Охматдит в Києві.



Окрім столиці, масованій ракетній атаці зазнали також Кривий Ріг, Дніпро, Слов’янськ та Краматорськ.



Згідно з останніми даними, в результаті сьогоднішніх атак загинули 28 людей. На жаль, це, ймовірно, не остаточне число.



Неможливо повністю уявити біль маленьких діточок та їх сімей. Сьогодні, як і впродовж декількох років, росіяни тероризують, руйнують життя та вбивають українців, не демонструючи пощади навіть нашим дітям.



Світ має знати про це, бачити ці кадри та розуміти, що представляє собою нинішня росія", — написав Сергій Ребров в Instagram, прикріпивши відео моменту влучання російської ракети в дитячу лікарню.