Україна

Коментар від півзахисника стосовно виступи в команді.

Дмитро Шастал висловив думку стосовно виступів у складі Полісся.

"Я повернувся додому. Цим усе сказано", — цитує півзахисника офіційний сайт клубу.

"Справи добре. У людей завжди добре все, коли вони повертаються додому.

Цікавими. Треба було вирішувати непритаманні, скажімо так, завдання. Слідкував за Поліссям у тому числі. Жив на два клуби, можна сказати.

Що корисного було у виступах за Верес? Розуміння, що не завжди життя складається по плану, так, як ти хочеш, але від цього твій підхід не повинен змінюватися.

Підхід до справи – що від зміни перемінних твій підхід, твоя робота не змінюється.

Я сподіваюся, звичайно, що ці пів року пішли всім на користь – мені, Вересу, можливо, навіть і Поліссю.

Я нещодавно спілкувався з працівниками клубу і розповідав, що я завжди хотів грати в Європі. Чогось мене тягнуло, і мені партнери по команді європейці завжди казали: "У тебе європейський підхід, європейська ментальність. Тобі треба в Європі десь пограти".

І от прийшовши зараз у Полісся, я зрозумів, що не треба нікуди їхати – я вже в європейському клубі. Це найкращий з варіантів.

Чи я щасливий? Я думаю, так. По мені видно".

Також Полісся купило Матею Матіча.