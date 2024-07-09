Україна

Спеціаліст уже очолював команду протягом 82 матчів.

Олександр Бабич вдруге в своїй кар'єрі став головним тренером одеського Чорноморця, передає офіційний Telegram-канал клубу УПЛ.

Керівництву одеситів удалося досягти домовленості з 45-річним спеціалістом. Із лютого цього року Бабич очолював болгарський Пирин.

Під керівництвом українця клуб посів 15-ту з 16-ти сходинок турнірної таблиці чемпіонату Болгарії-2023/24, вилетівши до другого дивізіону країни.

Нагадаємо, що з грудня 2014 року до лютого 2017-го Бабич виконував обов'язки керманича Чорноморця, після чого, лише до серпня того ж року, протримався на посаді головного тренера.

"По прибуттю Олександра Олександровича в Україну, відбудеться його представлення в якості головного тренера команди.

Одразу як Олександр Бабич повернеться до рідної Одеси, спеціаліст поспілкується з клубною прес-службою і розповість про плани на сезон та шляхи їх реалізації", — йдеться в офіційній заяві Чорноморця.

Нагадаємо, що колишній керманич одеситів Роман Григорчук перебрався до азербайджанського чемпіонату.