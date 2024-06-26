Угода з українським фахівцем розрахована на два роки.
Роман Григорчук, ФК Нефтчі
26 червня 2024, 16:44
Колишній головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук очолив азербайджанський Нефтчі, повідомляє прес-служба клубу.
Угода з 59-річним українським фахівцем розрахована до літа 2026 року.
Зазначимо, що раніше Григорчук уже працював в Азербайджані, коли очолював Габалу з 2015 до 2018 року.
Останнім клубом Григорчука був Чорноморець, з яким він працював із грудня 2021 року. За цей час він провів з "моряками" 64 матчі, де було 22 перемоги та 10 нічиїх.
За підсумками сезону Чорноморець посів 12 місце в турнірній таблиці УПЛ, а Нефтчі посів п'яте місце в чемпіонаті Азербайджану, пролетівши повз єврокубки.