Україна

Захисник висловив думку стосовно трансферу в команду.

Олександр Драмбаєв прокоментував перехід до Кривбасу.

"Дуже щасливий, що став гравцем Кривбасу", — цитує захисника офіційний сайт клубу.

"Насамперед радий, що підписав з червоно-білими повноцінний контракт.

Що знав про Кривбас перед трансфером? По-перше, тут сильний тренер. Коли я займався в Академії в Запоріжжі, то ми з хлопцями постійно бачили Вернидуба, який на той час тренував Зорю. Всім молодим футболстам дуже хотілось попрацювати з ним. Також у Кривбасу амбітні цілі, тому я тут.

Подробиці переходу? Зателефонував мій агент та розповів про інтерес з боку Кривбасу. Я не був вдома, в Україні, дуже довго — більше 2,5 років. Тому задля переходу до Кривбасу найважчим було вмовити повернутись батьків та дружину.

Батьки були на матчі Кривбас — Минай, де ознайомились з чудовими умовами Клубу. Після цього усі разом вирішили, що так буде краще для мене та для моєї професійної карʼєри.

Чому саме цей номер? Хотів взяти 55, але він був зайнятий. Я народився 21 квітня в 55 хвилин та ще й у 55 палаті. Також по життю мене часто супроводжувала цифра 55. Чому 15? Головне, щоб у номері була пʼятірка, тому 15".

До клубу Олександр доєднався за 180 тисяч євро.