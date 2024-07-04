Україна

Відомі імена ще двох спаринг-партнерів криворізького клубу.

Кривбас дізнався імена ще двох спаринг-партнерів на другому зборі, який 4 липня стартує в словенському Брежице.

Досягнуто домовленості про контрольні матчі з Аль-Батаї (ОАЕ) та турецьким Різеспором. Спаринг відбудуться відповідно 20 та 23 липня, та стануть завершальними на словенських зборах для червоно-білих.

Аль-Батаї представляє чемпіонат Обʼєднаних Арабських Еміратів. В сезоні 2023\2024 команда посіла 7 місце серед 14 команд.

Різеспор минулий сезон Суперліги завершив на 9 позиції серед 20 команд.

Раніше наша команда дізналась імена чотирьох суперників у Словенії: 06.07 — Динамо Бухарест, Румунія; 10.07 — Янг Бойз Берн, Швейцарія; 13.07 — Сабах Баку, Азербайджан; 17.07 — Динамо Загреб, Хорватія.