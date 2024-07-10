Україна

Трансферна кампанія житомирян продовжується.

Житомирське Полісся помітно активне на цьогорічному літньому трансферному ринку й уже встигло залучити до свого складу кількох нових виконавців.

Новоприбулим футболістом до складу "вовків" став бразильський нападник Кауа Пайшао Соуза, який до цього виступав за молодіжну команду Васко да Гама в себе на батьківщині.

20-річний виконавець устиг провести чотири гри та забити один гол на "дорослому" рівні, після чого Полісся підписано його на правах річної оренди.

У цьому сезоні бразильського футболу в Пайшао 15 ігор та чотири голи.