Трансферна кампанія житомирян продовжується.
Кауа Пайшао, фото ФК Полісся Житомир
10 липня 2024, 13:59
Житомирське Полісся помітно активне на цьогорічному літньому трансферному ринку й уже встигло залучити до свого складу кількох нових виконавців.
Новоприбулим футболістом до складу "вовків" став бразильський нападник Кауа Пайшао Соуза, який до цього виступав за молодіжну команду Васко да Гама в себе на батьківщині.
20-річний виконавець устиг провести чотири гри та забити один гол на "дорослому" рівні, після чого Полісся підписано його на правах річної оренди.
У цьому сезоні бразильського футболу в Пайшао 15 ігор та чотири голи.