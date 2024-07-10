Україна

Ще одне безкоштовне підписання для команди Руслана Ротаня.

Центральний захисник Артем Шабанов підписав контракт з Олександрією, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Угода з 32-річним українцем розрахована до кінця травня 2026 року. Свій попередній клуб, а саме Полісся, він залишив на правах вільного агента.

На рахунку Артема 26 матчів за житомирян у всіх турнірах сезону-2023/24. Раніше він також виступав за Фехервар, Динамо (Київ), Легію, Олімпік (Донецьк), Сталь (Кам'янське), Волинь та Арсенал (Київ).

Нагадаємо, що Олександрія посилилась нападником Дніпра-1 Олександром Філіпповим.