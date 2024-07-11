Україна

Бразилець вперше з лютого 2022 року приєднався до "Гірників".

Атакувальний півзахисник Шахтаря Педріньйо, який нещодавно повернувся до складу "Гірників" після оренди до Атлетіко Мінейро, дав інтерв'ю прес-службі донецького клубу.

"Я надзвичайно щасливий повернутися до Шахтаря. У команді крім мене вже є шестеро бразильців та багато українців. Незалежно від нації я почуваюся, як вдома і дуже вдячний за те, що мене знову так тепло прийняли. Дякую Богові за можливість бути в Шахтарі та бажаю нам успіхів у новому сезоні.

Враховуючи ситуацію в Україні, на жаль, було трошки важко, але передусім я згадував попередні дні та роки в Шахтарі, і це закарбувалося в моєму серці, як дуже хороша подія. Я враховував це, ухвалюючи доволі непросте рішення, але впевнений, що разом із Шахтарем зможу досягати нових успіхів, як в особистому, так і в командному русі.

Я прожив у Шахтарі дуже багато гарних моментів і вірю в те, що встиг багато досягнути, попри те, що був у команді досить короткий час. Знайшов чимало чудових друзів – як українців, так і бразильців. На жаль, через війну довелося покинути країну. Це було не стільки через мене, скільки через переживання за власну родину. Та я радію поверненню, попри те, що відчувається певна складність. Я переконаний, що саме в Шахтарі зможу досягати успіхів і насолоджуватися футболом так само, як робив це два роки тому.

Насправді за два роки я не дуже змінився, як особистість. Так, я грав два сезони в рідному чемпіонаті, але, як і раніше, намагаюся завжди викладатися на максимум. Зараз я повернувся до Шахтаря з надією побудувати кар’єру, про яку мріяв з дитинства, і дати команді все, що можу, щоб допомогти її зростанню.

Протягом цих двох років я спостерігав за матчами команди та намагався завжди триматися в курсі подій. У мене тут залишилося дуже багато друзів, і я слідкував за командою, особливо в останньому сезоні. Знаю, що Шахтар став чемпіоном та здобув Кубок України. Я був дуже щасливий за клуб, до якого тепер повернувся.

Я переконаний, що, граючи в такому великому клубі, як Шахтар, ти завжди маєш певну відповідальність та обов’язок. Я намагаюся бути на одній хвилі з партнерами попри вікову різницю, але якщо можу допомогти своїм досвідом, то завжди готовий поділитися ним з партнерами.

Я взяв собі 38-й номер – той, з яким я починав свою професійну кар’єру в Корінтіансі, і він завжди буде в моєму серці. Щодо моїх цілей, звісно, хочу забивати голи й асистувати, а також прагну стати ключовим гравцем у команді, та моїм основним пріоритетом завжди будуть командні досягнення", — сказав Педріньйо.

Раніше повідомлялося, що Шахтар підписав Франьїча.