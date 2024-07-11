Перший тур буде зіграний за два вихідні дні — 3 та 4 липня.
Гравці Вереса, НК Верес
11 липня 2024, 19:20
Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала розклад матчів стартового туру нового сезону-2024/25.
Новий сезон чемпіонату України відриє матч за участю рівненського Вереса та львівських Карпат.
Ще три матчі (Ворскла – Шахтар, Олександрія – Динамо, Рух – Полісся) було перенесено через виклик гравців до олімпійської збірної України.
1 тур
3 серпня (субота)
Верес — Карпати 15:30
Кривбас — Чорноморець 18:00
4 серпня (неділя)
Дніпро-1 — ЛНЗ 13:00
Оболонь — Колос 15:30
Зоря — Інгулець 18:00
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