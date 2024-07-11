Україна

Перший тур буде зіграний за два вихідні дні — 3 та 4 липня.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала розклад матчів стартового туру нового сезону-2024/25.

Новий сезон чемпіонату України відриє матч за участю рівненського Вереса та львівських Карпат.

Ще три матчі (Ворскла – Шахтар, Олександрія – Динамо, Рух – Полісся) було перенесено через виклик гравців до олімпійської збірної України.

1 тур

3 серпня (субота)

Верес — Карпати 15:30

Кривбас — Чорноморець 18:00

4 серпня (неділя)

Дніпро-1 — ЛНЗ 13:00

Оболонь — Колос 15:30

Зоря — Інгулець 18:00

Також додамо, що на Football.ua ви можете стежити за трансферами клубів УПЛ у літнє міжсезоння.