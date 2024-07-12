Україна

Тренер прокоментував нічию у товариському матчі своєї команди.

Віталій Вернидуб висловив думку стосовно товариського матчу Кривбасу.

"Зараз важко щось оцінювати, тому що нам треба зробити аналіз гри. Але, що можу сказати: ми раді, що такий матч відбувся", — цитує тренера офіційний сайт клубу.

"Для нас це великий досвід, хлопці повинні звикати грати проти хороших європейських команд та демонструвати добру гру.

У нас багато нових футболістів, які ще не грали на такому рівні. Тому після аналізу гри ми побачимо, чого нам не вистачало сьогодні. Команда наразі працює на зборах під великими навантаженнями, і, найголовніше, що вона витримувала ту структуру, яку ми хотіли бачити та виглядала в цілому добре".

В першому турі УПЛ Кривбас зіграє з Чорноморцем.