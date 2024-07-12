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Керманич Олімпійської збірної України висловився напередодні старту Олімпіади у Франції.

Олімпійська збірна України вперше в історії буде представлена на літніх Олімпійських іграх, які відбудуться цього місяця у Франції.

Головний тренер "синьо-жовтих" Руслан Ротань, який напередодні визначився з офіційним складом на ОІ-2024, поділився очікуваннями від майбутнього турніру.

"Ще в 13 років у дніпропетровському спортінтернаті я бачив, як народжуються олімпійські чемпіони. А їх там було дійсно багато. Потім, коли став футболістом, мабуть, я й не уявляв, що можу потрапити на Олімпійські ігри. І так і не склалося. Натомість склалося потрапити туди в ролі тренера. Я дуже пишаюся цим досягненням — наших футболістів і нашої країни.

Після останнього матчу Євро-2023, коли ми програли Іспанії, і всі були засмучені, я бачив по очах хлопців, що є певна недомовленість. Є ще один турнір, де ми можемо досягти своєї мети. Усі гравці просто прагнули поїхати на Олімпійські ігри і зробити все для захисту честі нашої країни. Може, склалося не у всіх, але вони подарували шанс іншим молодим виконавцям. І ті хлопці, які візьмуть участь в Іграх у Парижі, гідні цього виклику.

Щодо мети на турнірі, то хочеться крок за кроком іти вперед. Не хочу нічого прогнозувати. Зараз наша мета — добре підготуватися, і вже потім, від матчу до матчу, будемо ставити завдання. Я вважаю, що так буде краще і спокійніше гравцям. Не хочеться на них тиснути. Ми чудово розуміємо, що деякі наші виконавці ще не грали на турнірах такого рівня, тож їм буде важко. Ми повинні всім тренерським штабом прийняти цей психологічний тиск на себе. Треба, щоб хлопці почувалися розкуто, адже лише в такому стані вони зможуть продемонструвати свої найкращі якості.

Під час підготовки ми маємо привести всіх гравців до єдиного функціонального стану, адже після паузи вони почали тренуватися у своїх клубах і зараз перебувають ще не в найкращих фізичних кондиціях. Ми це розуміємо й маємо збалансувати їх. 14 липня ми граємо зі збірною Єгипту, а 18-го проводимо, скажімо так, генеральну репетицію перед Олімпійськими іграми — зі збірною Парагваю. Потім 19-го числа переїжджаємо в Ліон, де будемо базуватися перед стартовим матчем на ОІ-2024. Уже там готуватимемося до поєдинку з Іраком, який зіграємо 24 липня.

Яка атмосфера була в НОК? Було дуже весело насамперед. І що дуже сподобалося — що нас у НОК дуже підтримували, бажали нам якомога краще виступити на Олімпійських іграх, довести кожен матч до перемоги. Це дарує нам крила, ми будемо старатися й ми розуміємо, заради кого туди їдемо — перш за все це наші військові, дякуємо їм за підтримку! Розуміємо також, що перед нами — великий виклик, ми хочемо гідно представити нашу країну", — цитує слова Руслана Ротаня офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що олімпійська збірна України потрапила до групи B, де зіграє з Іраком, Марокко та Аргентиною. Дві найкращі команди групи В за сіткою виходять на представників групи А (Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія).

Календар України на ОІ-2024 у Франції:

24 липня. Ірак – Україна (20:00, Ліон)

27 липня. Україна – Марокко (18:00, Сент-Етьєн)

30 липня. Україна – Аргентина (18:00, Ліон)