Україна

Тренер прокоментував товариську зустріч з командою.

Головний тренер Вереса Олег Шандрук висловив думку стосовно товариського матчу з Поліссям.

"Ми розуміємо, що результат не є позитивним. Програли", — цитує тренера офіційний сайт клубу.

"Але ми задоволені обсягом виконаної роботи, побаченим на полі. Це вселяє оптимізм.

Можливо, за рахунку 1:4 це звучить дещо дивно, але це справді так. Хочу заспокоїти вболівальників. Ми рухаємося у правильному напрямку. І я задоволений фізичними кондиціями команди, бо ми під навантаженнями працюємо.

Ми мали достатньо моментів. Особливо, впродовж першої години. Рахунок міг бути іншим. Полісся — учасник єврокубків. Вони раніше почали збори. Тому ми цією грою, попри поразку, задоволені. Отримали хороший матеріал для роздумів і подальшої роботи. Зокрема, це стосується і трьох м’ячів, пропущених після розіграшів суперниками кутових.

Сподобалися новачки. Всі зіграли на рівні. Можливо, хтось міг зіграти краще.

Так, ми б хотіли до старту сезону ще посилитися крайнім нападником, правим захисником і в центрі поля — опорна зона, центр захисту. Якщо будуть доступні нам кандидатури — звичайно, розглянемо ці варіанти".

Зараз Верес купив Руслана Степанюка.