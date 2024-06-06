Україна

Угода з 32-річним українцем розрахована на три роки.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із нападником Русланом Степанюком.

Угода з 32-річним українцем розрахована на три роки. Для футболіста це другий період у рівненському клубі, а перший був із 2016 по 2018 рік.

Попереднім клубом Степанюка була Ворскла, де він виступав із зими 2020 року. На його рахунку 119 матчів, 34 забиті м'ячі та 15 гольових передач.

Також Степанюк виступав за Сталь Алчевськ, Жетису, Говерлу, Олександрію та Олімпік.

За підсумками сезону Верес міг вилетіти до Першої ліги, але зберіг прописку до УПЛ через перехідні матчі.