Україна

Венесуелець спробує проявити себе в чемпіонаті Аргентини.

Центральний нападник Динамо (Київ) Ерік Рамірес знову змінить клубну прописку, передає журналіст Сезар Луїс Мерло.

Повідомляється, що про річну оренду 25-річного гравця домовився аргентинський Тігре. Клуб матиме право викупу венесуельця.

Із серпня 2023 року до липня 2024-го Рамірес представляв на правах оренди колумбійський Атлетіко Насьйональ. У 45 матчах у всіх турнірах він відзначився 9 голами і 2 асистами.

На рахунку нападника 4 результативних удари та 1 гольова передача за Динамо в 20 поєдинках. Раніше його вже також віддавали в оренду іспанському Спортінгу (Хіхон) та словацькому Словану (Братислава).