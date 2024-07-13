Словенець залишив одеський клуб на правах вільного агента.
Лука Гучек, фото Ворскла
13 липня 2024, 16:48
Центральний захисник Лука Гучек підписав контракт із Ворсклою, передає офіційний сайт клубу УПЛ.
Угода з 25-річним словенцем розрахована на два роки. До трансферу він перебував у статусі вільного агента.
Із лютого 2023 року до липня 2024-го Гучек виступав за Чорноморець. На його рахунку 1 асист у 35 матчах за одеситів у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що склад Ворскла поповнив екснападник Полісся.