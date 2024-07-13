Україна

Словенець залишив одеський клуб на правах вільного агента.

Центральний захисник Лука Гучек підписав контракт із Ворсклою, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Угода з 25-річним словенцем розрахована на два роки. До трансферу він перебував у статусі вільного агента.

Із лютого 2023 року до липня 2024-го Гучек виступав за Чорноморець. На його рахунку 1 асист у 35 матчах за одеситів у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що склад Ворскла поповнив екснападник Полісся.