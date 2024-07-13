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Тунісець дав перше інтерв'ю в якості гравця "гірників".

Центральний захисник Алаа Грам висловився щодо рішення приєднатися до Шахтаря, а також про свої сильні сторони та цілі, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Тунісець уже провів перше тренування з новим для себе колективом, познайомившись із партнерами та тренерським штабом.

"Я надзвичайно щасливий опинитися тут і підписати контракт з таким клубом, як Шахтар. Це дійсно великий клуб, переконаний, що зможемо здобути багато перемог на футбольному полі. Тренування в Шахтарі – це чудовий досвід, ритм тренувань вражає. Відчуваю, що необхідно бути постійно сконцентрованим, та це добре огляду на особистий та професійний розвиток. Докладатиму зусиль, щоб допомогти команді перемагати як у чемпіонаті, так і в Лізі чемпіонів.

Знаходитись у Шахтарі – справді дуже чудове відчуття. Протягом усієї своєї кар'єри я завжди багато працював і розумію, що в Шахтарі також доведеться наполегливо працювати. Я готовий викладатися на повну і навіть більше, щоб допомогти клубові досягти нових успіхів.

Рішення приєднатися до Шахтаря справді було складне, і загалом усі важливі рішення є непростими. Звичайно, я чув про Шахтар раніше і розумію, чому це великий клуб. Перш за все, я спілкувався з родиною, яка допомогла мені ухвалити це рішення. Я впевнений, що це той вибір, якому завжди буду радий", — заявив він.

Раніше 22-річний гравець представляв туніський Сфаксьєн, з яким здобув два Кубка країни (2018/19 і 2021/22).

"Сфаксьєн є однією з найсильніших команд туніського чемпіонату, ми мали дуже надійну лінію захисту. Важливо також те, що в колективі була дружня атмосфера, завдяки якій ми могли досягати гарних результатів разом. Зі свого боку я докладав максимум зусиль у виконанні захисних обов'язків і робитиму все можливе, щоб продовжити цю тенденцію в Шахтарі", — сказав тунісець.

У Сфаксьєні використовувалась схема з трьома центрбеками, тоді як у Шахтарі зазвичай на полі перебувають двоє. Грам відповів, як перехід на іншу модель гри може вплинути на нього.

"Перед переходом я вивчав модель гри Шахтаря. Гадаю, може бути незвично, але це не стане проблемою, якщо зберігати концентрацію, бути відданим справі й працювати. Переконаний, що зможу інтегруватися в ігрову схему Шахтаря і це не буде складно за умови наполегливої праці.

Упевнений, що для клубу такого рівня, як Шахтар, можу запропонувати свою концентрацію та відданість. Шахтар постійно грає в Лізі чемпіонів, і це вимагає регулярної праці та цілковитої відданості. Лише за таких умов можна бути частиною цього клубу. Обіцяю зробити все можливе і неможливе, щоб бути корисним Шахтарю.

Велика честь бути першим тунісцем в історії Шахтаря. Я дійсно радий представляти Шахтар і свою країну. Також націлюватимуся на гідні виступи в збірній Тунісу й продовжуватиму покращувати власний рівень гри.

Звісно, ситуація [війна в Україні] мені відома, і вважаю, що це ще більше підтверджує, що Шахтар – великий клуб, адже, попри всі проблеми, він продовжує грати й демонструвати відмінні результати. Я був дуже радий, що Шахтар зацікавився мною. Ситуація в Україні є жахливою і страшною трагедією. Моя родина дещо стурбована, але я впевнений, що все буде добре і в Шахтарі зможу знайти багато друзів", — вважає Алаа.

Новачок "гірників" також звернувся до вболівальників клубу.

"Я надзвичайно радий стати частиною вашого колективу і бажаю, щоб ви могли насолоджуватися гарним футболом у вільній країні. Зі свого боку докладатиму максимум зусиль, щоб ви могли насолоджуватися моєю грою та команди загалом", — додав Грам.

Нагадаємо, з Шахтарем захисник підписав п'ятирічний контракт.