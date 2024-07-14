Україна

Четверте безкоштовне для полтавського колективу підписання за це літо.

Лівий захисник Олександр Чорноморець став гравцем Ворскли, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Контракт із 31-річним українцем розраховано до кінця червня 2025 року. Колос, свій попередній колектив, гравець залишив на правах вільного агента на початку липня.

Ковалівців Чорноморець представляв протягом шести років (із 2018-го). З того часу він узяв участь у 117 матчах у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та 3 асистами.

Раніше повідомлялося, що до Ворскли перебрався колишній захисник Чорноморця.