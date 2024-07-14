Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 14 липня 2024 року.

У ході зборів у Словенії Шахтар розгромив Різеспор із рахунком 5:0 у товариському матчі на Брдо Стедіум у Предослє.

Турецький клуб був четвертим суперником "гірників" на літніх зборах. Сьогоднішня звитяга стала найбільшою для команди Маріно Пушича за цей час. Шахтар відправив у ворота Різеспора два м'ячі в першому таймі та ще три в ході другої половини зустрічі. Один із голів донеччани забили з пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Шахтар — Різеспор:

Шахтар — Різеспор 5:0

Голи: Назарина, 11, Тобіас, 17, Кевін, 54, Матвієнко, 81, Глущенко, 89 (пен.)

Шахтар (1-й тайм): Твардовський, Тобіас, Франьїч, Фарина, П. Енріке, Степаненко, Назарина, Педріньйо, Швед, Невертон, Егіналду

Шахтар (2-й тайм): Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, М. Гомес, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевін (Глущенко, 60), Траоре