Україна

Наступним суперником львів'ян буде азербайджанський Сабах.

Львівський Рух продовжує підготовку до нового сезону УПЛ на зборах у Словенії, передає офіційний сайт клубу.

"Жовто-чорні" зазнали четвертої поспіль поразки в контрольному поєдинку. Цього разу суперником Руху був представник Чемпіоншипу-2024/25 Лутон Таун, який за підсумками минулої кампанії вилетів з АПЛ.

Мінімальну звитягу номінальним гостям приніс результативний удар Морріса в першому таймі. Англійці могли подвоїти свою перевагу після того взяття воріт, але Вудроу схибив з 11-метрової позначки.

Рух — Лутон Таун 0:1

Гол: Морріс, 16

На 22-й хвилині Вудроу не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Рух: Ледвій, Сич, Слюбик, Дідик, Роман, Підгурський (Холод, 84), Притула (Слюсар, 75), Таллес, Руніч (Клайвер, 84), Лях (Квасниця, 62), Карабін

Лутон Таун: Ши, Таунсенд (Пісолд, 90), Дауті (Макаті, 81), Джонсон (Бейтсон, 75), Голмс, Хашиока (Френсіс-Кларк, 40), Мпанзу (Нелсон, 75), Кларк (Лукер, 81), Чонг (Огбене, 56), Вудроу (Тейлор, 66), Морріс (Адебайо, 46)

Зазначимо, що вже завтра, 17 липня, колектив Віталія Пономарьова зустрінеться з азербайджанським Сабахом. Клуб із Баку нещодавно (13 липня) зіграв унічию з Кривбасом (2:2).