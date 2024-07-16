Україна

Вслід за Гучеком склад полтавського клубу поповнив Ієде.

Центральний нападник Самсон Ієде підписав контракт із Ворсклою, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Угода з 26-річним нігерійцем розрахована на два роки. За даними transfermarkt, данський Горсенс отримав за гравця 300 тисяч євро.

У сезоні-2023/24 Ієде на правах оренди виступав за Чорноморець. На його рахунку 2 голи та 3 асисти в 29 матчах у всіх турнірах.

Ворсклу Самсон представлятиме у футболці з номером 77-м.

Раніше полтавський колектив також підписав колишнього захисника Чорноморця.