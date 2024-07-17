Україна

"Гірники" вдруге поспіль зіграють проти представника чемпіонату Туреччини.

Донецький Шахтар продовжує готуватися до наступної кампанії на навчально-тренувальних зборах у Словенії.

Сьогодні, 17 липня, команда Маріно Пушича візьме участь у п'ятому для себе товариському матчі в рамках НТЗ.

Раніше донеччани розгромили боснійський Сараєво (4:1), зіграли внічию з хорватським Хайдуком (1:1) і поступилися сербській Бачка-Тополі (1:0). Три дні тому "гірники" також розгромили турецький Різеспор (5:0).

Тепер Шахтарю протистоятиме ще один представник чемпіонату Туреччини, а саме Бешикташ. Стартовий свисток має пролунати о 19:30 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Бешикташ — Шахтар:

Нагадаємо, що в суботу, 20 липня, "гірники" зустрінуться з клубом АПЛ Іпсвіч Таун.