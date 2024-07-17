Чергова контрольна гра для підопічних Олександра Шовковського.
ФК Динамо Київ
17 липня 2024, 21:10
Київське Динамо у своєму черговому спарингу на навчально-тренувальних зборах в Австрії здобуло перемогу над південно-африканським Мамелоді Сандаунз з рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол був забитий у середині першого тайму, коли Самба Діалло відгукнувся на передачу з правого флангу від Назара Волошина.
Зазначимо, що матч вийшов досить цікавим, оскільки африканська команда чудово контролювала м'яч і час від часу створювала небезпечні моменти біля воріт киян.
У команди Олександра Шовковського також були моменти, щоби збільшити перевагу в рахунку, але не вдалося. Зокрема в першому таймі два класні моменти мав Андрій Ярмоленко, але двічі його підводила точність, а в другому Владислав Супряга не зміг реалізувати вихід віч-на-віч.
Свій наступний матч Динамо проведе проти берлінського Уніону. Гра відбудеться 18 липня.
Динамо Київ — Мамелоді Сандаунз 1:0
Гол: Діалло, 26.
Динамо (перший тайм): Нещерет, Дячук, Біловар, Ярмоленко, Волошин, Шапаренко, Лонвейк, Андрієвський, Супряга, Діалло, Дубінчак.
Динамо (другий тайм): Моргун, Себальйос, Біловар, Дячук, Дубінчак, Андрієвський (Бражко, 74), Лонвейк (Піхальонок, 74), Кабаєв, Царенко, Шепелєв, Супряга.