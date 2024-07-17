Україна

Чергова контрольна гра для підопічних Олександра Шовковського.

Київське Динамо у своєму черговому спарингу на навчально-тренувальних зборах в Австрії здобуло перемогу над південно-африканським Мамелоді Сандаунз з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині першого тайму, коли Самба Діалло відгукнувся на передачу з правого флангу від Назара Волошина.

Зазначимо, що матч вийшов досить цікавим, оскільки африканська команда чудово контролювала м'яч і час від часу створювала небезпечні моменти біля воріт киян.

У команди Олександра Шовковського також були моменти, щоби збільшити перевагу в рахунку, але не вдалося. Зокрема в першому таймі два класні моменти мав Андрій Ярмоленко, але двічі його підводила точність, а в другому Владислав Супряга не зміг реалізувати вихід віч-на-віч.

Свій наступний матч Динамо проведе проти берлінського Уніону. Гра відбудеться 18 липня.

Динамо Київ — Мамелоді Сандаунз 1:0

Гол: Діалло, 26.

Динамо (перший тайм): Нещерет, Дячук, Біловар, Ярмоленко, Волошин, Шапаренко, Лонвейк, Андрієвський, Супряга, Діалло, Дубінчак.

Динамо (другий тайм): Моргун, Себальйос, Біловар, Дячук, Дубінчак, Андрієвський (Бражко, 74), Лонвейк (Піхальонок, 74), Кабаєв, Царенко, Шепелєв, Супряга.