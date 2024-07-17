Україна

Угода розрахована на п'ять років.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про підписання контракту з півзахисником Александре Пейкрішвілі.

Угода із 18-річним грузином розрахована на п'ять років.

"Александре Пейкрішвілі — універсальний гравець, який може зіграти як класичного центрального хавбека, так й атакувального півзахисника. Вважається одним з найбільших талантів грузинського футболу свого віку", — сказано у прес-службі клубу.

Пейкрішвілі є капітаном юнацької збірної Грузії та є вихованцем Динамо Тбілісі, де виступав за молодіжну команду – 28 матчів та дев'ять голів.