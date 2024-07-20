Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 20 липня 2024 року.

Донецький Шахтар в австрійському місті Філлах зустрівся з представником АПЛ Іпсвіч Таун у товариському матчі.

Трьома днями раніше, 17 липня, "гірники" мінімально здолали турецький Бешикташ. Сьогодні ж команда Маріно Пушича зазнала ідентичної за рахунком поразки після гола півзахисника "трактористів" Сема Морсі в першому таймі протистояння. Загалом, це був шостий (3В, 1Н, 2П) контрольний поєдинок донеччан у ході літніх зборів.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Шахтар — Іпсвіч Таун:

Шахтар — Іпсвіч Таун 0:1

Гол: Морсі, 28

Шахтар: Різник (Твардовський, 46), Вінісіус Тобіас (Лацабідзе, 71), Бондар (Грам, 46), Матвієнко (Франьїч, 46), Азаров (Педро Енріке, 46), Бондаренко (Назарина, 46), Марлон Гомес (Степаненко, 46), Судаков (Глущенко, 46), Зубков (Швед, 46), Кевін (Невертон, 46), Траоре (Егіналду, 46)

Іпсвіч Таун: Волтон (Слікер, 46), Джонсон, Девіс (Бегготт, 60), Вулфенден (Едмундсон, 46), Берджесс (Грівз, 46), Морсі (Барбрук, 75), Бернс (Аїнде, 60, Нвабуезе, 86), Чаплін (Фойо, 86), Гарнесс (Ладапо, 60), Тейлор (Луонго, 46), Гірст (Делап, 60)