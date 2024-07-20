Клуби української Прем'єр-ліги готуються до нової кампанії.
Фото Кривбас
20 липня 2024, 22:58
У суботу, 20 липня, відбулися ще п'ять товариських матчів за участі семи представників чемпіонату України-2024/25.
Львівський Рух впорався з австрійським Гартбергом на зборах у Словенії. "Жовто-чорні" забили по голу в кожному з таймів.
Рух — Гартберг 2:0
Голи: Лях, 24, Притула, 52
Рух: Ледвій, Роман, Слюбик, Дідик, Лях, Підгурський, Притула, Таллес (Слюсар, 66), Руніч, Квасниця (Клайвер, 60), Карабін
Криворізький Кривбас не зумів здолати представника чемпіонату ОАЕ. Обидва голи було забито в другій половині зустрічі.
Кривбас — Аль-Батаї 1:1
Голи: Приходько, 73 — Рафаель, 56
Київська Оболонь розібралася з черкаським ЛНЗ. "Біло-зелені" відкрили рахунок у першому таймі, подвоївши свою перевагу наприкінці поєдинку.
Оболонь — ЛНЗ 2:0
Голи: Слободян, 32, Груша, 89
Оболонь (стартовий склад): Рибка, Осман, Дубко, Курко, Карась, Грисьо, Мороз, Приймак, Слободян, Суханов, Тарануха
ЛНЗ (1-й тайм): Пеньков, Пасіч, Саліху, Муравський, Стасюк, Бойко, Бар, Яшарі, ГНП*, Ейнел, Молло
ЛНЗ (2-й тайм): Пеньков, Саліху, Дайко, Каплієнко, Пасіч, Наумець, Ангелов, Бар, Тілль, Молло, Ассінор
Полтавська Ворскла мінімально здолала закарпатський Минай завдяки голу свого новачка Олександра Чорноморця.
Минай — Ворскла 0:1
Гол: Чорноморець, 25
Ворскла (стартовий склад): Ісенко, Чорноморець, Хрипчук, Корнієнко, Пердута, Скляр, Челядін, Мякушко, Шкрієль, Кане, Ковталюк
Олександрія впоралася з Інгульцем, пропустивши лише з 11-метрової позначки.
Олександрія — Інгулець 2:1
Голи: Базаєв, Безерра — ? (пен.)