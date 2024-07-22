Україна

Учасника УПЛ буде визначено за спортивним принципом.

22 липня в Будинку футболу відбувся Виконком УАФ, який ухвалив рішення про те, яким чином визначиться команда, що замінить Дніпро-1 в УПЛ.

Нагадаємо, що 19 липня відбулися Загальні збори учасників Української Прем’єр-ліги, які розглянули лист Дніпра-1 про зняття зі змагань у сезоні-2024/2025 та задовільнили його прохання.

Виконком УАФ затвердив рішення про те, що команда, яка замінить Дніпро-1 в УПЛ, визначиться в перехідному турнірі за участі чотирьох клубів (Минай, Металіст 1925, Лівий берег та Епіцентр), переможець якого гратиме в УПЛ у сезоні-2024/2025.

Турнір складатиметься з півфіналів та фіналу, які пройдуть 26-го та 30 липня. Склад півфінальних пар буде визначено сліпим жеребом. Якщо переможець не визначиться в основний час, то одразу буде проводитися серія післяматчевих пенальті. Організацію матчів доручено УПЛ із залученням представників ПФЛ. Жеребкування півфінальних пар доручено провести УПЛ сьогодні, 22 липня.