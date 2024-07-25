Україна

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА відбудеться перший матч поміж словенською Олімпією та житомирським Поліссям.

Поєдинок відбудеться 25 липня на стадіоні Стожице (Любляна, Словенія). Початок — о 20:00.

На що ставити в цій грі

Розраховуємо на запеклу боротьбу. Але навряд чи матч буде результативним. То ж ставимо на "тотал голів менше 3" з коефіцієнтом 1.44.

Окремо поставимо на перемогу господарів за кутовими — 1.49.

Ще один імовірний сценарій — нічия в першому таймі, на що пропонується показник 2.20.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Олімпія — Полісся на нашому сайті.