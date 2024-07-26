Україна

У рамках плей-оф за право грати в УПЛ Епіцентр прийме Мінай.

Football.ua представляє прев'ю пiвфiналiв за право грати в УПЛ, якi відбудуться 26 липня.

ЕПIЦЕНТР — МИНАЙ

П'ЯТНИЦЯ, 26 ЛИПНЯ, 18:00. РIВНЕ, АРЕНА ВЕРЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Насамперед, перед описом будь-яких справ у конкретній парі висловлю обурення справами в центрах прийняття рішень нашого футболу.

Ще кілька місяців тому стан справ у Дніпрі-1 УАФ вважала настільки хорошим, навіть безхмарним, що допустила клуб до єврокубків! Нагадаю, крок “не допустити до єврокубків” набагато менш революційний, ніж “зняти з внутрішніх турнірів”. Севілья 11 років тому вийшла до Ліги Європи (і виграла її) з дев'ятого місця у чемпіонаті – тому що Малага та Райо Вальєкано, які фінішували вище, не могли підтвердити свою фінансову спроможність та не були допущені до єврокубків. При цьому обидва клуби, як ви розумієте, живі й досі – просто мала місце відсутність деяких гарантій, і навіть цього вистачило, аби кілька команд замінити.

Виходить, що Дніпро-1 ще в травні-червні був бездоганний у всіх відносинах і не заслуговував, щоб його єврокубкове місце віддали Руху? А до середини липня все різко стало так погано, що його не допускають навіть до УПЛ, навіть у другу лігу? Це навіть не смішно. У результаті наша ліга на самому початку, “на березі” (не на Лiвому), вбиває одного з представників у єврокубках – при тому, що всі єврокубкові очки, звичайно, все одно ділитимуться на п'ять. Академія Пушкаша всього вдруге в історії пройшла будь-кого в єврокубках, вітаємо її з цим: без ретельної роботи всього українського футболу на цей результат це не сталося б.

А зняття Дніпра-1 призводить до міні-турніру за пару тижнів до старту сезону. Це рішення погане у всіх своїх проявах. По-перше, жодна з команд не знала і не могла припускати, що найважливіші матчі сезону зіграє на самому його початку. Реал і Манчестер Сіті не пройшли б цей плей-офф – вони люблять виходити на пік форми до екватора, до другої частини сезону. І з чотирьох учасників цього турніру ніхто, за великим рахунком, не повинен бути в ідеальній формі зараз.

А по-друге, команди навіть у суто кадровому плані виглядали б інакше, якби знали про подібні розклади. Можливо, Минай не відпустив стільки важливих гравців улітку, якби знав, що матиме такий шанс? Може, він не віддав би (принаймні до кінця плей-офф) Корнійчука, Петька, Вітенчука, Кемкіна...

Епіцентр постраждав менше. Козловський, Глущук, Гірний, Гринь та Алібеков – п'ять осіб, які попередній матч плей-офф, проти Вереса, як мінімум, почали дивитися з кращих місць – і лише Стень, який пішов у Металіст 1925, грав в основі і навіть забив рівнянам гол. До речі, це виглядає особливо погано: сезон як би не закінчився, Стень його грав за одну команду – а зараз гратиме у плей-офф за іншу... Втім, це дрібниці на загальному тлі.

Епіцентр водночас непогано посилився: Запорожець, Равлик, Проців та Савчук можуть дозволити команді як мінімум не втратити в рівні. А Минай втратив лідерів, і це врівноважує шанси. Щоправда, Епіцентр має проблему: стадіон у рідному Кам'янці-Подільському не відповідає нормам УПЛ, і це переноситься й на подібні плей-офф.

Тому й грають у Рівному. Як кажуть, несповідні шляхи господнi: пару місяців тому грали плей-офф за право грати в УПЛ проти команди з Рівного, але на стадіоні “Лівий Берег” – а зараз гратимуть у Рівному, але одним із суперників на шляху до УПЛ буде Лівий Берег. І взагалі, після того, як Епіцентр і Лівий Берег програли свої плей-офф, виявилося, що вони мають додатковий шанс. УПЛ підносить сюжети, які навіть припустити складно, не те що повірити у них.

Орієнтовні склади

Епіцентр: Чернобай — Жмуйда, Мороз, Григоращук, Кристін — Ліповуз, Беженар, Запорожець — Бендера, Стень — Кравчук

Минай: Бандура — Дмитрук, Чуєв, Скиба, Прокопчук, Вакула — Матюшенко, Кораблін, Воробчак — Ременяк, Гунічев