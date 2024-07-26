Україна

Декілька трансферних подій з української Прем'єр-ліги.

За кілька минулих днів відбулося ще кілька трансферних подій в українській Прем'єр-лізі.

Львівський Рух орендував півзахисника Кривбасу Владислава Семотюка. Орендна угода розрахована на півроку – при цьому львів'яни мають опцію викупу футболіста.

Минулого сезону 23-річний Семотюк провів чотири матчі за Кривбас, після чого на другу половину кампанії перебрався до Миная — 15 матчів та два асисти.

Колос оголосив про відхід нападника Лукаса Рангела. Сторони вирішили достроково розірвати контракт за взаємною згодою.

Минулого сезону 29-річний бразилець провів 12 матчів, у яких забив один гол.

ЛНЗ оголосив про продовження контракту із захисником Олександром Каплієнком. Нова угода розрахована на два роки.

У минулій кампанії 28-річний українець провів дев'ять матчів за ЛНЗ, а ще 14 за Дніпро-1.

Львівські Карпати уклали контракт із молодим опорним півзахисником Іваном Чабаном, який раніше виступав у складі юнацьких команд Дніпра-1.

18-річний українець потрапляв до заявок на матчі УПЛ, але поки що не дебютував на дорослому рівні.

Насамкінець Інгулець попрощався з воротарем Валерієм Восконяном. Угода з 30-річним українцем була розірвана за взаємною згодою сторін.

Минулого сезону Восконян був резервним воротарем і на його рахунку лише два матчі у Кубку України.