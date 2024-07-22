Півфінальні матчі міні-турніру відбудуться 26 липня.
ФК Металіст 1925
22 липня 2024, 17:59
Сьогодні, 22 липня, відбулося жеребкування перехідного міні-турніру за право виступати в українській Прем'єр-лізі у майбутньому сезоні-2024/25.
У півфінальних матчах зіграють чотири клуби — Минай та Металіст 1925, які вилетіли з УПЛ за підсумками минулого сезону та Лівий берег з Епіцентром, які посіли третє та четверте місця у Першій лізі.
У першому півфіналі зіграють Лівий берег та Металіст 1925, а у другому Епіцентр та Минай. Матчі відбудуться 26 липня.
Півфінали за місце в УПЛ:
15:30. Лівий Берег — Металіст 1925
18:00. Епіцентр — Минай
Переможці пар зіграють у фіналі міні-турніру, що відбудеться 30 липня. Господарем фіналу буде переможець пари Лівий берег – Металіст 1925.
Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 має шанс зберегти професійний статус.