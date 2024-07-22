Україна

Півфінальні матчі міні-турніру відбудуться 26 липня.

Сьогодні, 22 липня, відбулося жеребкування перехідного міні-турніру за право виступати в українській Прем'єр-лізі у майбутньому сезоні-2024/25.

У півфінальних матчах зіграють чотири клуби — Минай та Металіст 1925, які вилетіли з УПЛ за підсумками минулого сезону та Лівий берег з Епіцентром, які посіли третє та четверте місця у Першій лізі.

У першому півфіналі зіграють Лівий берег та Металіст 1925, а у другому Епіцентр та Минай. Матчі відбудуться 26 липня.

Півфінали за місце в УПЛ:

15:30. Лівий Берег — Металіст 1925

18:00. Епіцентр — Минай

Переможці пар зіграють у фіналі міні-турніру, що відбудеться 30 липня. Господарем фіналу буде переможець пари Лівий берег – Металіст 1925.

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 має шанс зберегти професійний статус.