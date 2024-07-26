Україна

До вашої уваги трансляція півфінального матчу міні-турніру за місце в УПЛ на сезон-2024/25.

Сьогодні, 26 липня, відбудеться півфінальний матч міні-турніру чотирьох за місце в українській Прем'єр-лізі на сезон-2024/25, у якому зустрінуться Епіцентр та Минай.

Матч пройде на стадіоні Авангард у Рівному. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

Головним арбітром матчу буде Андрій Коваленко, а за систему ВАР відповідатиме Ігор Пасхал.

Онлайн-трансляція матчу Епіцентр — Минай:

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Епіцентр посів четверте місце у Першій лізі, а Минай виявився 15 в УПЛ.