Україна

До вашої уваги трансляція півфінального матчу міні-турніру за місце в УПЛ на сезон-2024/25.

Сьогодні, 26 липня, відбудеться півфінальний матч міні-турніру чотирьох за місце в українській Прем'єр-лізі на сезон-2024/25, у якому зустрінуться Лівий берег та Металіст 1925.

Матч пройде на Арені Лівий берег у Київській області. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за Києвом.

Головним арбітром матчу буде Олександр Омельченко, а за систему ВАР відповідатиме Максим Козиряцький.

Онлайн-трансляція матчу Лівий берег — Металіст 1925:

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Лівий берег посів третє місце у Першій лізі, а Металіст 1925 виявився останнім, 16 в УПЛ.