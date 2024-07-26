Україна

Стали відомі стартові склади команд для перехідного поєдинку Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київський Лівий берег та харківський Металіст 1925.

Київський Лівий берег та харківський Металіст 1925 зіграють перехідний матч у півфіналі турніру чотирьох за місце в УПЛ на прийдешній сезон.

Віталій Первак вирішив використати з перших хвилин Якиміва та Дударенко до оборони, тоді як Банада гратиме в опорній зоні, Войцеховський, а Синиця та Когут розташуються під нападником Сухоручком.

Віктор Скрипник залучив до стартового складу Імерекова, Кравця та Євгенія Пасіча до ланки захисту, тоді як Чурко зіграє в трикутнику в центрі поля, а Фрімпонг та Борячук розташуються в трійці атаки.

Лівий берег: Механів — Соколов, Самар, Якимів, Дударенко — Банада, Дедух — Войцеховський, Синиця, М. Когут — Сухоручко.

Запасні: Фастов, Астахов, Швець, Сіднней, Биков, Співаков, Галас, Куліш, Когут, Литовченко, Колесник, Фесенко.



Металіст 1925: Мозіль — Капінус, Імереков, Кравець, Пасіч — Чурко, Юрченко, Гармаш — Арі, Фрімпонг, Борячук.