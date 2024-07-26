Україна

Українець буде працювати на рівні найкращих європейських клубів.

Суддівський комітет УЄФА оприлюднив склад бригади арбітрів, які працюватимуть на матчі за Суперкубок УЄФА-2024, у якому зіграють мадридський Реал та італійська Аталанта.

Головним рефері зустрічі призначено 36-річного швейцарця Сандро Шерера.

Допомагати Шереру будуть шість із семи членів бригади, яка була з ним на Євро-2024. Асистентами виступлять співвітчизники швейцарця Стефан де Алмейда та Йонас Ерні, роль четвертого рефері довірили українцю Миколі Балакіну.

Рефері ВАР — Бастіан Данкерт (Німеччина), роль асистентів ВАР виконають Федаї Сан (Швейцарія) та Крістіан Дінгерт (Німеччина).