Україна

Старт сезону у харків'ян видається дуже важким.

Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник подав у відставку зі своєї посади після поразки у 1/2 фіналу плей-офф УПЛ від Лівого Берега (1:1, 4:5 по пен.). Про це повідомив український журналіст Володимир Звєров у ефірі УПЛ ТБ.

Минулого сезону Металіст 1925 під керівництвом 54-річного фахівця посів 16 місце в УПЛ. Завдяки зняття зі змагань Дніпра-1, харківський клуб отримав додатковий шанс залишитися в український першості, але не скористався цією можливістю.

Рішення керівництва Металіст 1925 на даний момент невідомо.