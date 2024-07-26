Україна

Минай у серії пенальті здолав Епіцентр на шляху до фіналу боротьби за місце в УПЛ

Команди видали розкішний результативний матч, який за собою залишив колектив Желько Любеновича у футбольній лотереї.

Епіцентр — Минай, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Епіцентр — Минай 3:3 (3:5 – пен.)

Голи: Миронюк, 12, Бендера, 67, Кравчук, 77 — Вакула, 19, Пріхна, 57, Ременяк, 88



Епіцентр: Чернобай — Жмуйда (Савчук, 86), В. Кристін, Мороз, С. Кристін (Климець, 90+8) — Миронюк, Ліповуз (Равлик, 62), Беженар (Полюлях, 87) — Проців (Бендера, 62), Кравчук, Запорожець.



Минай: Бандура — Дмитрук, Чуєв, Прокопчук, Дворовенко (Кисіль, 68) — Пріхна, Кораблін, Матюшенко (Скиба, 80) — Воробчак (Ременяк, 46), Гунічев (Шалфєєв, 59), Вакула (Демиденко, 80).



Попередження: Беженар, Дворовенко, В. Кристін



На 85-й хвилині був вилучений Микола Миронюк (Епіцентр) (грубе порушення).