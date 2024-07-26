Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу плей-оф чемпіонату України, що відбувся 26 липня 2024 року.

У рамках півфіналу "турніру чотирьох" за місце в українській Прем'єр-лізі-2024/25 зустрілися Лівий Берег і Металіст 1925.

В основний час зустрічі на Арені Лівий Берег у Київській області команди обмінялися голами, не зумівши виявити сильнішого. У серії пенальті більш точними були господарі поля. Колектив Віталія Первака реалізував усі п'ять своїх ударів з 11-метрової позначки, тоді як команда Віктора Скрипника — лише чотири.

У фіналі плей-оф за вихід до УПЛ Лівому Берегу протистоятиме Минай. Матч відбудеться у вівторок, 30 липня, на стадіоні Авангард у Рівному. Початок — о 18:00 за Києвом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лівий Берег — Металіст 1925 у рамках плей-оф української Прем'єр-ліги-2023/24:

Лівий берег — Металіст 1925 1:1 (5:4 – пен.)

Голи: Войцеховський, 45+1 — Кравець, 90+4



Лівий берег: Механів — Соколов, Самар, Якимів, Дударенко — Банада, Дедух — Войцеховський (Співаков, 46), Синиця (Галас, 66), М. Когут (Ів. Когут, 66) — Сухоручко.



Металіст 1925: Мозіль — Капінус, Імереков, Кравець, Пасіч — Чурко, Юрченко, Гармаш (Сидоров, 63) — Арі, Фрімпонг (Іг. Когут, 64), Борячук.



Попередження: Самар, Войцеховський, Дедух