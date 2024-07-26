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Керманич Лівого Берега висловився щодо півфіналу "турніру чотирьох" УПЛ.

Головний тренер Лівого Берега Віталій Первак поділився своїми думками після півфінального матчу плей-оф за місце в УПЛ-2024/25, передає офіційний сайт клубу Першої ліги.

Колектив Первака вибив із "турніру чотирьох" Металіст 1925 завдяки успіху в серії пенальті.

Лівий Берег — Металіст 1925 1:1 (пен. 5:4) Відео голів та огляд матчу 26.07.2024

"Вже дещо заспокоївся після нервового протистояння. Наша команда вистраждала цю перемогу. У функціональному плані відчувалися проблеми, але ми цього очікували, адже це дебютний офіційний матч після міжсезоння. Від гри до гри у цьому аспекті будемо додавати.

Після матчу привітав хлопців з перемогою. У роздягальню зайшов президент і теж привітав всю команду. Дякую хлопцям за характер та терпіння.

Чи було порушення в моменті з голом Металіста 1925? Ще не встиг переглянути цей епізод у повторі. Коли в тебе гарний настрій, то не хочеться засмучуватися пропущеному м'ячу. Безумовно, розберемо цей епізод і проаналізуємо помилки. Футболісти сказали, що Кравець штовхнув у спину Банаду, але не можу це підтвердити або спростувати.

У тренувальному процесі ми відпрацьовували одинадцятиметрові. Лише за день до матчу зробили паузу, а так щоденно готувалися. Мали бути готовими до всього.

Про вирішальний поєдинок із Минаєм поки що взагалі не думаю. Подивлюся другий півфінал і зроблю свої висновки. Не будемо забігати наперед. Насамперед важливо відновитися і проявити свої найкращі якості у фіналі.

Ми ретельно проаналізували матчі проти Оболоні та зрозуміли над чим нам насамперед варто працювати. Розбирали гру Металіста 1925, адже у такій формації ніхто не грає в УПЛ. Вважаю, що досвід невдачі з Оболонню допоміг нам сьогодні. Хлопці прогресують і це не може не радувати.Нам ще потрібне підсилення і ми над цим працюємо. Якщо не зможемо нікого запросити, то гратимемо цим складом. У нас хороша команда, яка здатна досягати результату", — вважає спеціаліст.

Нагадаємо, матч Лівий Берег — Минай відбудеться у вівторок, 30 липня, на стадіоні Авангард у Рівному. Початок — о 18:00 за Києвом.