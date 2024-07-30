Україна

У рамках плей-оф за право грати в УПЛ зiграють Лівий Берег та Минай.

Football.ua представляє прев'ю фiналу за право грати в УПЛ, який відбудеться 30 липня.

ЛIВИЙ БЕРЕГ — МИНАЙ

ВIВТОРОК, 30 ЛИПНЯ, 18:00. РIВНЕ, АРЕНА ВЕРЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

За чотири дні до старту чергового сезону УПЛ нарешті визначиться її останній учасник. У якій країні таке можливо? Щоб команду спочатку навіть до єврокубків допустили, а потім із самих змагань зняли? Втім, українські футбольні змагання у якийсь момент перейшли на рівень “так погано, що навіть добре”. Якоїсь миті чотири команди підняли з передсезонки, подарували глядачам додаткові матчі, один із них уже закінчився 3:3 – хіба це погано?

Єдине, що треба відзначити навіть у відриві від факту додаткових матчів: не варто було ставити фінал цього плей-офф на один час із третім туром Олімпіади. Збірна України розпочне вирішальну гру, проти самої Аргентини, хвилина в хвилину одночасно з гравцями Лівого Берега та Миная. Важко уявити, яку аудиторію збере цей фінал, за винятком родичів гравців.

А так, нас чекає протистояння щита та меча. Лівий берег грає на тотал менше всі важливі матчі. Не враховуватимемо фактично товариські 3:3 з Карпатами наприкінці минулого сезону, тим більше не будемо брати до уваги матчі проти команд із дна першої ліги – коли на кону місце в УПЛ, а суперник більш-менш відповідає за класом, Лівий берег активно “сушить” гру. Проти Оболоні у попередньому плей-офф не вистачило одного гола у двох матчах, проти Металіста 1925 вистачило одного м'яча в одному.

А Минай тому і завоював усі можливі призи симпатій глядачів, що освоївся в рідкісній ролі: український аутсайдер, який будує гру не через захист. Команда зі словацького кордону йде вперед, чи не в кожному матчі влаштовує камбеки, пропускає, забиває – загалом, дарує те саме видовище, якого не вистачає при стандартному перегляді українського футболу.

У нормальній ситуації фаворитом був би Лівий берег. У цієї команди все-таки осмисленіші козирі: грубо кажучи, можна повірити, що кияни знову зіграють надійно ззаду, але важче повірити, що Минай заб'є багато і “закамбечить”. Але цей фактор може врівноважити місце зустрічі. Ні, грають не в Минаї, а в Рівному – але переможний півфінал Минай зіграв тут же. Тобто підопічні Любеновича зіграли – і залишилися на своєму місці, а Лівому берегу довелося їхати до Рівного і адаптуватися там. Не кажучи про те, що ТАКИМИ 3:3 Мінай міг, як у “Гладіаторі”, “завоювати натовп”, мотивувати публіку у Рівному вболівати за себе у фіналі.

Ну і, звісно, ​​дуже цікаво, як закінчиться серія пенальті, якщо вона буде – адже обидві команди через 11-метрові виграли свої півфінали. Обидві команди просто чудово били свої удари в серії, воротарям навіть не довелося робити жодного сейву (і Арі Моура у Металіста 1925, і Равлик у Епіцентру пробили у штангу) – що ж буде у вирішальній серії? Загалом, у пенальті статистика набагато краща в Механіва: він відбив цілих 4 удари з 14 у своїй кар'єрі, тоді як Бандура – ​​лише 5 із 51.

Слова, слова, слова

Желько Любенович, головний тренер Миная:

Ми продовжуємо грати так, як грали навесні – шокувати всіх нашою грою та результатами. Це не надто спокійно для фанів і мене, але команда досягає перемог. Суперник по фіналу дуже хороший – «Лівий берег» заслужив вихід у вирішальний матч.

Ярослав Кисіль, гравець Миная:

Ми будемо продовжувати робити свою справу попри те, що нашу команду не сильно хочуть бачити в УПЛ. Але ми вийдемо у фінал і будемо битися до кінця, битися за наш закарпатський футбол, за нашого президента, який дуже нервував, коли почув це рішення. Але ми – одна сім’я, одна родина, і попри всі негаразди, всі труднощі, ми будемо виходити й битися до кінця.

Віталій Первак, головний тренер Лівого берега:

Хлопці прогресують і це не може не радувати. Нам ще потрібне підсилення і ми над цим працюємо. Якщо не зможемо нікого запросити, то гратимемо цим складом. У нас хороша команда, яка здатна досягати результату.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лівий берег: Механів — Соколов, Самар, Якимів, Дударенко — Банада, Дедух — Войцеховський, Синиця, М. Когут — Сухоручко

Минай: Бандура — Дмитрук, Чуєв, Прокопчук, Дворовенко — Пріхна, Кораблін, Матюшенко — Воробчак, Гунічев, Вакула