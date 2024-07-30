Україна

До вашої уваги коментар функціонера клубу.

Віцепрезидент криворізького Кривбасу Артем Гагарін відповів на питання пресслужби стадіону "Košická Futbalová Aréna" у словацькому Кошице, де наша команда зіграє домашні матчі кваліфікації єврокубків сезону-2024/25.

Про варіант зі стадіоном в Кошице:

"Наразі в нашій країні відбувається війна через неадекватного сусіда. Через це ми не можемо приймати матчі єврокубів в рідній Україні, рідному Кривому Розі. Тому всі українські клуби змушені шукати міце, де проводити свої домашні зустрічі, і куди приїжджати нашим вболівальникам. У нас варіант з Кошице був першочерговим. По-перше, це зручна логістика для нас — недалеко від України. До того ж, знаємо, що тут зараз перебуває багато українців. І, найголовніше, що Кривий Ріг і Кошице — міста-побратими. Побратими саме за рахунок спорту. Тобто все склалось для того, аби ми мали змогу зіграти тут".

Чому саме стадіон в Кошице?

"На той момент, коли ми хотіли зареєструвати стадіон, як домашній для Кривбасу, він був зайнятий Дніпром-1. Наразі дніпряни знялись з усіх змагань, і у нас зʼявилась така можливість. Хоча, скажу чесно, ми вже домовились з іншим стадіоном. Але вирішили все змінити заради того, щоб грати саме в Кошице. Цей стадіон — сучасний, зручний, класно виглядає. Нарешті добудований, має трибуни з чотирьох боків. Сподіваюсь, коли сюди прийдуть як українські, так і місцеві вболівальники, то ми себе будемо тут почувати не гірше, ніж у Кривому Розі.

Ми розмовляли та консультувались з Дніпром-1. Все, що ми почули — дуже крутий стадіон, дуже крута організація, дуже круті люди! Підтримка у Дніпра-1 також була на рівні. Тому, дуже сподіваюсь, що на матчі Кривбасу також прийдуть люди. 12500 місць — всім вистачить для того, щоб прийти та підтримати Кривбас Кривий Ріг, підтримати Україну. Адже ми граємо заради України, заради тих хлопців дівчат, які зараз боронять нашу країну, та тих, які віддали свої життя за країну".

Про жеребкування:

"Я особисто був присутній на жеребкування в штаб-квартирі УЄФА. І, можу сказати, що, певно, Вікторія — суперник, якого ми найменше хотіли. Сильний опонент, з яким ми вже зустрічались на зимових зборах. Кривбас програв, але, сподіваюсь, цей досвід стане нам в нагоді вже в офіційних поєдинках. Але жалітись не будемо, жереб є жереб. Якщо ми хочемо грати в європейських турнірах, то повинні бути готові до сильних суперників. Ми зробимо на полі все, а від вболівальників чекаємо потужної підтримки", — сказав Артем Гагарін.

Раніше повідомлялося, що Кривбас проводитиме домашні матчі кваліфікації єврокубків у місті-побратимі Кривого Рогу.