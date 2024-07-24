Україна

Поєдинки за участі криворізького клубу прийматимуть у Словаччині.

Домашні матчі кваліфікації в єврокубках криворізький Кривбас проводитиме у словацькому Кошице, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Друге за величиною місто Словаччини стане свідком повернення криворіжців до міжнародних поєдинків після 24-річної перерви. Футбольна арена Кошице вміщує 12 555 глядачів.

Ще з 2017 року Кривий Ріг і Кошице є містами-побратимами. Тоді між ними була укладена Декларація про співробітництво в галузі спорту.

"Основним критерієм при визначенні "домашнього" стадіону на ці раунди була логістика. Ми розглядали арену в Кошице з самого початку, але вона вже була задіяна іншим українським клубом [Дніпро-1]. Після зняття цієї команди зі змагань ми отримали дозвіл і тепер можемо офіційно підтвердити, що Кривбас зіграє матчі єврокубків у Словаччині. Зі стадіоном на групову стадію ми давно визначились — це одна з арен Євро-2024, у місті Кельн, але зараз про це говорити ще зарано. Попереду дуже важкі матчі кваліфікації", — додав віцепрезидент Кривбасу Артем Гагарін.

Перший матч 3 раунду кваліфікації Ліги Європи-2024/25 проти чеської Вікторії відбудеться 8 серпня на вищезгаданому стадіоні.