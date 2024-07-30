Україна

До вашої уваги трансляція фінального матчу міні-турніру за місце в УПЛ на сезон-2024/25.

Сьогодні, 30 липня, відбудеться фінальний матч міні-турніру чотирьох за місце в українській Прем'єр-лізі на сезон-2024/25, в якому зустрінуться Лівий Берег і Минай.

Матч пройде на стадіоні Авангард у Рівному. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

Головним арбітром матчу буде Олександр Шандор, а за систему ВАР відповідатиме Роман Блавацький.

Онлайн-трансляція матчу Лівий Берег — Минай: