До вашої уваги трансляція фінального матчу міні-турніру за місце в УПЛ на сезон-2024/25.
Фото Минай
30 липня 2024, 17:48
Сьогодні, 30 липня, відбудеться фінальний матч міні-турніру чотирьох за місце в українській Прем'єр-лізі на сезон-2024/25, в якому зустрінуться Лівий Берег і Минай.
Матч пройде на стадіоні Авангард у Рівному. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.
Головним арбітром матчу буде Олександр Шандор, а за систему ВАР відповідатиме Роман Блавацький.
Онлайн-трансляція матчу Лівий Берег — Минай:
Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону Лівий Берег посів третє місце у Першій лізі, а Минай — 15-те в УПЛ.