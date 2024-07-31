Одесити отримали за футболіста близько 230 тисяч євро.
Андрій Штогрін, ФК Нефтчі
31 липня 2024, 23:55
Азербайджанський Нефтчі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником одеського Чорноморця Андрієм Штогріним.
Угода з 25-річним українцем розрахована на три роки.
За інформацією порталу Transfermarkt, "моряки" отримали за трансфер гравця близько 230 тисяч євро.
Минулого сезону Штогрін провів 34 матчі, в яких забив 12 голів та віддав п'ять гольових передач. У багатьох матчах він носив капітанську пов'язку.
Нагадаємо, у літнє міжсезоння Нефтчі очолив колишній наставник Чорноморця Роман Григорчук.