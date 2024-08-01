Україна

Терміни відновлення футболіста стануть відомими пізніше.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті опублікувало оновлену інформацію про стан травмованого захисника Максима Дячука.

Нагадаємо, 21-річний українець отримав травму плеча у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти сербського Партизана.

На 51 хвилині Дячук всією масою тіла невдало приземлився на плече після верхової боротьби за м'яч.

Як показало подальше обстеження, у Дячука виявили травму плеча — пошкодження ключично-акроміального зчленування.

Строки відновлення футболіста стануть відомі пізніше, про них буде повідомлено додатково.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Партизан – Динамо Київ.