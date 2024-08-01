Терміни відновлення футболіста стануть відомими пізніше.
Максим Дячук, ФК Динамо Київ
01 серпня 2024, 19:22
Київське Динамо на своєму офіційному сайті опублікувало оновлену інформацію про стан травмованого захисника Максима Дячука.
Нагадаємо, 21-річний українець отримав травму плеча у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти сербського Партизана.
На 51 хвилині Дячук всією масою тіла невдало приземлився на плече після верхової боротьби за м'яч.
Як показало подальше обстеження, у Дячука виявили травму плеча — пошкодження ключично-акроміального зчленування.
Строки відновлення футболіста стануть відомі пізніше, про них буде повідомлено додатково.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Партизан – Динамо Київ.