Україна

Досвідчений футболіст поповнив склад "моряків".

Півзахисник Артем Габелок перейшов до одеського Чорноморця з харківського Металіста 1925. Про це повідомляє телеграм-канал "моряків".

Підкреслюється, що з 29-річним колишнім капітаном харківського клубу підписано трудову угоду до кінця сезону-2024/25. Умови трансферу не повідомляються.

Габелок виступав у складі Металіста 1925 з літа 2021 року перейшовши з єреванського Пюніка. За цей час він відіграв за харківську команду 85 матчів, забив п'ять голів та віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що двоє захисників донецького Шахтаря перебралися до Чорноморця.