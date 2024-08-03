Україна

Керманич збірної України U-19 поділився враженнями від семінару Ральфа Рангніка у Києві.

Іменитий футбольний фахівець та тренер Ральф Рангнік, який вважається батьком для поточного покоління німецьких тренерів, прилетів до Києва на запрошення УАФ для проведення семінару в Будинку футболу для українських тренерів.

Головний тренер юнацької збірної України U-19 Дмитро Михайленко поділився враженнями від майстеркласу німецького тренера.

"На мою думку, семінар — дуже корисна подія. Він демонструє повагу до нашого футболу з боку європейських фахівців.

Я багато чув про Ральфа Рангніка й розумію, які тренери вийшли з його школи. Це і Юрген Клопп, і Юліан Нагельсманн, і Ганс-Дітер Флік. Багато знаменитих фахівців, на чию кар’єру він вплинув. А на нього, своєю чергою, дуже вплинув Валерій Васильович Лобановський.

Використовуючи його ідеї, Рангнік розробив своє ставлення до футболу. Тепер він є прихильником суперенергетичної гри, побудованої на пресингу, на постійній атаці на м’яч. Це важливо для нашої країни, адже тут дуже багато тренерів — шанувальників пресингу. Цікаво спілкуватися з наставником, який має такі самі думки.

Насправді є не так багато людей, які б так сильно впливали на європейський футбол. Їх можна перерахувати на пальцях однієї руки. Багато тренерів досягають успіху, але такого впливу не мають. Ральф — людина, яка дуже вплинула на футбол у Європі, і це важливо", — цитує слова Михайленка сайт УАФ.

Раніше про приїзд Ральфа Рангінка до Києва висловився президент УАФ Андрій Шевченко.