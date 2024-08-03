Україна

Завершилися перші поєдинки нового розіграшу турніру.

У рамках першого попереднього етапу Кубка України-2024/25 у суботу, 3 серпня, визначилися вже шість команд, яким удалося дістатися наступного раунду.

Реал Фарма зазнала розгромної домашньої поразки від ЮКСА.

Реал Фарма — ЮКСА 0:3

Голи: Кастро Гонсалез, 27, Ховайко, 33, Гехейру, 67

Реал Фарма: Друі, Ладика, Кур'яков, Фабер, Гайваненко (Вареник, 71), А. Лиховидов (М. Лиховидов, 77), Андріца (Скрипнік, 46), Марченко (Третьяков, 59), Барсуков, Меленчук, Гранчар

ЮКСА: Федотов, Зозуля, Махнєв, Селін, Синьогуб (Кононов, 78, Леснік, 82), Казаков (Кірєєв, 78), Євдокимов, Кастро Гонсалез (Фого, 66), Ховайко (Приходько, 66), Дедяєв, Гехейру

Попередження: Кур'яков, А. Лиховидов — Кастро Гонсалез, Зозуля

Чернігів мінімально здолав Чайку вдома завдяки голу Федосова в другому таймі зустрічі.

Чернігів — Чайка 1:0

Гол: Федосов, 69

Чернігів: Татаренко, Школьний (Ментей, 81), Зенченко, Романченко, Галстян, Бибік, Мироненко (Безгубченко, 75), Койдан, Сердюк (Пінчук, 89), Порохня, Федосов (Вольський, 81)

Чайка: Слуцький, Кальчук, Махонін, Власюк, Гуськов (Ковальов, 55), Шморгун, Шакун (Пустовіт, 46), Сичевський (Коломієць, 46), Духота (Євтушок, 66), Клименко, Сичевський

Попередження: Мироненко, Романченко, Безгубченко — Сичевський

Вилучення: Сичевський, 71 (друге попередження)

Гірник-Спорт у Горішніх Плавнях розібрався з Маріуполем після поразки за підсумками першого тайму.

Гірник-Спорт — Маріуполь 3:1

Голи: Онищенко, 62, 78, Студенко, 68 — Савін, 32

Гірник-Спорт (стартовий склад): Козлов, Черниш, Мороз, Чебуезе, Шептіцький, Подрезан, Одог, Місержі, Страшкевич, Тяпкін, Студенко

Маріуполь (стартовий склад): Караващенко, Тєрєхов, Шушко, Фатєєв, Харжевський, Задоя, Пентелейчук, Мельниченко, Савін, Байдал, Зубков

Кудрівка вирвала виїзну перемогу над Діназом завдяки голу Рогозинського.

Діназ — Кудрівка 1:2

Голи: Сейтхалілов, 41 — Сторчоус, 11, Рогозинський, 90

Діназ: Дмитроченко, Ярмак, Літвінов, Волошин, Котуха, Чепурненко, Соловйов (Кулик, 90+1), Сейтхалілов, Мораренко, Новіков, Картушов (Вовкун, 83)

Кудрівка: Яшков, Рогозинський, Мамросенко, Сердюк, Чередніченко, Сторчоус (Вечурко, 90+1), Матвеєв, Нехтій (Євтушенко, 79), Коркішко (Волинець, 90+5), Квасов (Легостаєв, 90+1), Тепляков (Андрущенко, 79)

Попередження: Коркішко, Тепляков — Сейтхалілов, Ярмак, Мораренко

Вилучення: Ярмак, 63 (друге попередження)

Металіст 1925 на виїзді розгромив київський Локомотив із дублем Сидорова.

Локомотив (Київ) — Металіст 1925 1:4

Голи: Каранга, 79 — Сидоров, 24, 31, Стень, 44, Арі Моура, 49

Локомотив (Київ): Закорський, Козій (Каранга, 46), Блазунь, Сидоренко, Пось, Янюк, П'ятибрат, Мельник (Козішкурт, 46, Яцина, 79), Кобак (Сахненко, 46), Мордас, Майтак (Романчук, 67)

Металіст 1925: Мозіль, Капінус, Імереков, Кравець, Пасіч (Жичиков, 71), Арі Моура, Чурко (Обінайя, 71), Юрченко (Когут, 71), Стень (Смітюх, 79), Борячук (Панченко, 62), Сидоров

Попередження: П'ятибрат, Каранга, Сидоренко — Пасіч, Сидоров, Когут

Гол Книша вивів Вікторію до наступного раунду після дуелі з Металургом.

Вікторія — Металург 1:0

Гол: Книш, 45

Вікторія (стартовий склад): Литвиненко, Ульянов, Кравчук, Сасовський, Корохов, Покотилюк, Лебеденко, Шарай, Машталір, Книш, Євпак

Металург (стартовий склад): Осадчук, Палюх, Юречко, Козлов, Страдс, Крапивний, Бандурін, Борисенко, Блізніченко, Курилець, Буряк