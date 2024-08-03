Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 3 серпня 2024 року.

У 1 турі УПЛ-2024/25 рівненський Верес і львівські Карпати не зуміли виявити сильнішого, поділивши очки.

Матч-відкриття нового сезону чемпіонату України вболівальників голами не порадував. Наприкінці поєдинку гості залишилися в меншості через вилучення Яна Костенка. Скористатися більшістю господарі поля не встигли.

Далі на Верес чекає домашня зустріч із Динамо, тоді як Карпати прийматимуть Кривбас.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Карпати в рамках 1-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Верес — Карпати 0:0



Верес: Кожухар — Протасевич (Годя, 85), Гончаренко, Вовченко, Морозко — Дахновський (Гакман, 85), Кльоц (Кучеров, 66), Яго, Шарай Степанюк — Мрвальєвич (Гайдучик, 70).



Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Адамюк, Бабогло, Саків (Полегенько, 57) — Альварес (Клименко, 83, Шах, 90+1) — Підлепенець (Занетті, 90+1), Чачуа, Кузик, Костенко — Ігор (Сидун, 90+1).



Попередження: Шарай, Кучеров — Мірошніченко, Костенко, Альварес



На 89-й хвилині був вилучений Ян Костенко (Карпати) (друге попередження).