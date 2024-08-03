Україна

Ряд поєдинків нового розіграшу турніру завершився.

У рамках першого попереднього етапу Кубка України-2024/25 у суботу, 3 серпня, визначилися ще вісім команд, яким удалося дістатися наступного раунду.

Дуель двох представників Другої ліги завершилася лише після серії пенальті.

Куликів-Білка* — Нива (Вінниця) 0:0 (4:2 — по пен.)

Куликів-Білка: Данкович, Савошко (Грось, 106), Калинчук, Білий, Байрук, Лебеденко (Рожко, 101), Ничипоренко, Репета (Малецький, 76), Іванченко (Пилипчук, 63), О. Панасюк, Патуляк (Ілюхін, 101)

Нива (Вінниця): Захарчук, Борячук, Д. Мельник, О. Мельник, Євтіхов, Хоренженко, В. Панасюк (Рябий, 87), Петленко, Рогульський (Кондратюк, 74), Костюков (Власенко, 61), Чигур

Попередження: Ничипоренко, Патуляк, Калинчук ‒ Д. Мельник, Чигур, Хоренженко, О. Мельник, Власенко

Гол Стрельцова в першому таймі приніс Полтаві звитягу над Тростянцем.

Тростянець — Полтава 0:1

Гол: Стрельцов, 38

Тростянець (стартовий склад): Дубовий, Волошко, Таранушич, Мизюк, Коваленко, Сліпухін, Шаповал, Дувняк, Козак, Кошкін, Сергійчук

Полтава (стартовий склад): Варцаба, Бужин, Місюра, Підлепич, Коцюмака, Даниленко, Перебора, Щербак, Марусич, Шмигельський, Стрельцов

Новачок Другої ліги врятувався від поразки Поділлю в додатковий час, але не уникнув її в серії пенальті.

Ревера 1908 — Поділля* 2:2 (2:4 — по пен.)

Голи: Пащак, 37, Угрінюк, 120 — Оробець, 74, Костенко, 93

Ревера 1908 (стартовий склад): Шарун, Буртник, Сальваровський, Дебелко, Школьний, Максименко, Бойко, Андрусяк, Пащак, Данилюк, Гуменяк

Поділля (стартовий склад): Непогодов, Веремієнко, Чушенко, Цибульник, Шкіндер, Гемега, Савченко, Лис, Сніжко, Боженар, Оробець

Металісту вдалося вибити з турніру Вільхівці за підсумками серії пенальті.

Вільхівці — Металіст* 0:0 (5:6 — по пен.)

Вільхівці (стартовий склад): М. Абрамов, Базаров, Нємчанінов, Гаврилюк, Вапняр, Вагін, Панасенко, Глагола, Тимошенко, Дебич, Шестаков

Металіст (стартовий склад): Рибак, Є. Абрамов, Багачанський, Вернаттус, Ісаєнко, П. Луців, Мизюк, Підручний, Рязанцев, Федорів, Цвіренко

Два результативні удари принесли Скалі 1911 путівку до наступного раунду.

Скала 1911 — Епіцентр 2:0

Голи: Авер'янов, 11, Яната, 18

Скала 1911 (стартовий склад): Архипчук, Цень, Авер'янов, Николишин, Пастух, Мердеєв, Яната, Руденко, Цуркан, Лук'янченко, Ралюченко

Епіцентр (стартовий склад): Білик, Жмуйда, Савчук, Григоращук, Климець, Ліповуз, Запорожець, Беженар, Бендера, Равлик, Кравчук

Прикарпаття розгромило Ужгород, забезпечивши собі комфортний результат ще в першому таймі.

Ужгород — Прикарпаття 0:4

Голи: Кос, 6, 48, Ільчук, 22 (автогол), Швець, 43

Ужгород (стартовий склад): Постемський, Лушпінь, Минайленко, Ільчук, Мукомела, Антошин, Волошин, Караман, Повхан, Коваленко, Богомаз

Прикарпаття (стартовий склад): Кучерук, Француз, Швець, Болденков, Тітаєвський, Сьомка, Цюцюра, Бучакчийський, Рудюк, Кос, Стаднік

Гол Глоби у власні ворота призвів до поразки Агробізнесу від Миколаєва.

Миколаїв — Агробізнес 1:0

Гол: Глоба, 45+2 (автогол)

Миколаїв (стартовий склад): Бурмас, Гурський, Славецький, Дзюрах, Коваль, Дмуховський, Качор, Заваляк, Піяйко, Козловський, Цюпка

Агробізнес (стартовий склад): Мінчев, Гаврушко, Бариляк, Білий, Лень, Глоба, Толочко, Теплий, Станкович, Кузьмин, Войтіховський

Тернопільська Нива та Буковина обмінялися голами в основний час матчу, а в серії пенальті сильнішими були гості.

Нива (Тернопіль) — Буковина* 1:1 (3:4 — по пен.)

Голи: Різник, 14 — Кілєвий, 16

Нива (Тернопіль) (стартовий склад): Жупанський, Бей, Зінь, Демчук, Бац, Капустян, Козак, Дорошенко, Гатала, Різник, Галадей

Буковина (стартовий склад): Каневцев, Азізов, Андрейчук, Бойчук, Гончарук, Кілєвий, Кольцов, Лопирьонок, Морговський, Хамелюк, Шинкаренко

Зазначимо, що завтра, 4 серпня, мають відбутися ще два матчі першого попереднього етапу турніру: Олімпія прийматиме Кремінь, а Пробій — Хуст.